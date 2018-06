Bandido sequestra ônibus escolar durante perseguição policial no Rio

RIO - Uma mulher foi baleada dentro de uma unidade de saúde e um ônibus escolar com 40 crianças foi sequestrado, na tarde desta terça-feira, 4, durante uma perseguição da polícia a dois bandidos por diversas ruas da zona norte do Rio de Janeiro. Um dos criminosos foi baleado durante o tiroteio e morreu.O outro conseguiu fugir após invadir o veículo com os estudantes.

A confusão começou por volta das 14h30, quando uma viatura do 41º BPM (Irajá) que estava na Avenida Automóvel Clube iniciou uma perseguição a dois suspeitos que haviam roubado um Gol cinza no bairro de Fazenda Botafogo. Houve troca de tiros, e os ladrões abandonaram o veículo na Rua Ouseley, no bairro de Coelho Neto. Houve novo tiroteio e o ladrão que dirigia o carro roubado foi baleado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

O segundo bandido invadiu a pé o Posto de Atendimento Médico (PAM) de Coelho Neto e manteve pacientes reféns. Uma mulher de 33 anos foi feita de escudo humano. Os policiais cercaram o PAM e tentaram iniciar uma negociação com o criminoso. O bandido atirou no abdômen da vítima antes de pular o muro que separa a unidade médica de um colégio particular. A mulher, ainda não identificada, também foi levada ao Hospital Carlos Chagas, onde está sendo operada. Seu estado de saúde é grave.

Na escola, o criminoso invadiu um ônibus que levaria cerca de 40 alunos para uma excursão. O ladrão obrigou o motorista a levá-lo ao Morro da Pedreira, no bairro de Costa Barros, também na zona norte. Num dos acessos à favela, ele desceu do coletivo e fugiu. Professores que estavam no ônibus conseguiram distrair as crianças, que não perceberam o que havia acontecido. Às 17h, o ônibus já havia sido liberado.

A Secretaria estadual de Saúde informou que o atendimento no PAM foi suspenso nesta terça-feira. As consultas marcadas serão reagendadas.