Bandidos assaltam joalheria em shopping de Belo Horizonte

Dois homens armados invadiram e assaltaram um estabelecimento comercial localizado dentro de um shopping de Belo Horizonte e roubaram cerca de R$ 80 mil em joias, segundo a Polícia Militar.

Por volta das 15 horas, a dupla entrou na joalheria do terceiro piso do shopping Del Rey, no bairro Caiçaras, e anunciaram o assalto para a funcionária da loja, segundo informações do sargento Marcos Magalhães. Foram levadas joias como anéis, alianças e relógios, avaliados em aproximadamente R$ 80 mil, segundo a polícia.

De acordo com o sargento Magalhães, os bandidos fugiram a pé, após passar pela segurança do shopping com as armas em punho. A polícia foi acionada apenas após meia hora, segundo o sargento.

Imagens do circuito interno do shopping mostram que durante a fuga os suspeitos passaram por pontos do corredor do imóvel onde as câmeras apenas filmaram seus pés, mostrando que eles sabiam quais eram os ângulos das câmeras, segundo o sargento.

Além disso, todas as joias levadas eram de ouro maciço, comprovando que os bandidos sabiam quais as peças eram de maior valor, pois elas estavam misturadas a outras joias que eram apenas folhadas a ouro, de acordo com a polícia. Ninguém foi preso.