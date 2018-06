Bandidos atacam viatura e PM morre no Rio

SÃO PAULO - Um sargento da Polícia Militar morreu no começo da manhã desta sexta-feira, 17, após um ataque de bandidos, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Um outro PM e outras três pessoas ficaram feridas. O sargento morreu no local, por volta das 5h45, quando um veículo com homens armados e encapuzados pararam ao lado da viatura, na Rua Genemário Dantas, na altura do Largo do Tanque.

Segundo a PM, os suspeitos começaram a atirar, atingido o sargento e um cabo, que ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar.

Além dos policiais, outras três pessoas, entre funcionários e clientes de uma padaria, ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ataque

Na noite de quinta-feira, 16, uma viatura da Polícia Militar foi atacada na Rua Uranos, em Bonsucesso, no subúrbio do Rio. Um cabo foi ferido de raspão na cabeça e já teve alta do hospital.