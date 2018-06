Bandidos atiram contra motorista em tentativa de roubo Assaltantes tentam roubar carro e acabam baleando a vítima, que voltava do trabalho na noite de ontem na zona Leste da capital paulista. Eram 20h, quando o operário Marco Aurélio Soares dos Santos, de 38 anos, que voltava de uma empresa em Guarulhos, onde trabalha como técnico em plástico, foi surpreendido por dois homens que o abordaram na esquina da Avenida Ragueb Chohfi com a Rua Fonte do Triunfo, em São Mateus. O rapaz, ao reduzir a velocidade do carro para fazer a conversão, protegeu a cabeça pois percebeu uma dupla que já se aproximava com uma arma em punho e para ele apontada. Um dos bandidos atirou. O projétil atravessou o braço esquerdo de Marco e atingiu seu olho esquerdo. Sem levar o carro, os bandidos fugiram. A vítima, que dirigia um Ford Ka azul, placas CVB 0995/SP e que mora na Vila Carrão, zona Leste, está internada em situação grave no Hospital Nossa Senhora da Conceição. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus, pela delegada Greice Maria Cunha.