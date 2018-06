Bandidos estupram mulher e filha de 12 anos no interior do PR

CURITIBA - Três homens invadiram uma casa em Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá (PR), e estupraram e mataram uma mulher na madrugada desta quinta-feira, 21. Uma menina de 12 anos, filha da vítima, também foi estuprada e sua avó, ferida gravemente pelos assaltantes.

Rosemeire Oliveira de Souza, 31 anos, foi morta após ser espancada e estuprada pelos assaltantes que invadiram a casa de sua mãe, no Jardim Cometa, na periferia da cidade. A filha de Rosemeire, de 12 anos, também foi estuprada e a avó da menina, Bernadete Oliveira de Souza, ficou ferida gravemente depois de levar socos dos bandidos.

Rosemeire morava em Campo Grande (MS) e estava visitando sua mãe no momento do crime.

Segundo a Polícia Civil, um dos bandidos abriu a janela da casa e liberou a área para a entrada dos outros. Nesse momento, Bernadete, que estava em um quarto com o neto, acordou e ainda presenciou a invasão do outro quarto onde sua neta dormia.

Rosemeire entrou em luta com os bandidos e, depois de levar socos, foi estuprada e morta. Em um exame preliminar, ela apresentava diversas lesões no crânio. Os ladrões fugiram com objetos roubados e dinheiro.

Bernadete contou à polícia que os suspeitos se tratavam pelo nome e chegou a ouvir Pablo, Douglas e Jeferson entre os nomes pronunciados. Um deles usava piercing na sobrancelha e a polícia recolheu uma camiseta preta usada por um dos bandidos.

A garota foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Universitário e o corpo de Rosemeire foi levado para o IML de Maringá. Com esse crime, Sarandi já registra dois latrocínios em menos de uma semana.