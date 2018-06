Bandidos fazem arrastão em ônibus e deixam passageiros nus no bagageiro

SÃO PAULO - Cinco homens deixaram 22 passageiros e o motorista de um ônibus nus dentro do bagageiro durante um assalto no Paraná. O crime aconteceu na PR-116. O ônibus seguia de Rio do Sul, em Santa Catarina, para São Paulo, onde o grupo faria compras. Cerca de R$ 60 mil reais em dinheiro, joias e celulares foram roubados.

De acordo com o delegado Erik Wermelinger Buseti, o ônibus foi abordado na madrugada desta quinta-feira, 17, no km 153 da rodovia, em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Armados, os bandidos estavam em um Vectra preto. Eles renderam o ônibus e obrigaram o motorista a seguir cerca de cinco quilômetros até uma plantação em Agudos do Sul.

Os homens roubaram todos os pertences das vítimas - dinheiro, celulares, joias e até as roupas. Depois, colocaram os 22 passageiros e o motorista nus dentro do bagageiro do ônibus, que estava atolado no local.

Segundo Busetti, as vítimas ficaram cerca de 50 minutos dentro do bagageiro até que conseguiram sair e pedir socorro em um posto da Polícia Rodoviária Estadual na PR-116. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado da delegacia de Fazenda do Rio Grande. Alguns passageiros já prestaram depoimento nesta quinta-feira. A polícia intensificou as buscas na região do crime.