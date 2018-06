Bandidos furtam cerca de 130 kg de dinamite de mineradora na Bahia

SÃO PAULO - Bandidos furtaram cerca de 130 quilos de dinamites da mineradora Magnesita entre a noite de sábado, 23, e a madrugada de domingo, 24, na cidade de Brumado, na Bahia. Os explosivos seriam usados pela empresa para detonar pedras de jazidas da região.

Funcionários deram pela falta do material na manhã de domingo. No total, o grupo invadiu a mineradora e retirou 150 kg de dinamite, mas uma caixa com os explosivos foi deixada nas proximidades da mineradora.

A Polícia Militar disse que inda não há suspeitos. A corporação suspeita que a dinamite seja usada na explosão de caixas eletrônicos.