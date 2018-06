Bandidos invadem casa de Renato Aragão na Barra da Tijuca

SÃO PAULO - Criminosos invadiram, por volta da 1 hora desta madrugada de quinta-feira, 13, uma residência de luxo pertencente ao humorista Renato Aragão, localizada dentro do Condomínio Malibu, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Segundo PMs do 31º Batalhão, do Recreio dos Bandeirantes, funcionários da casa ligaram para o telefone de emergência informando que assaltantes haviam entrado na mansão, onde todos foram feitos reféns, e na sequência fugiram levando vários objetos do imóvel. Como estaria viajando, Renato Aragão não ocupava a residência no momento da invasão. Até as 3h30, a Polícia Civil, que está no local, não havia permitido a entrada da imprensa.

Os funcionários da portaria informaram que não perceberam a presença de nenhum suspeito no condomínio, que possui câmeras para todos os lados e ronda feita por seguranças em moto. Não se sabe ainda quantos eram os criminosos nem o que levaram da casa ou como fugiram. O caso será registrado na 16ª Delegacia, da Barra.