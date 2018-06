Bandidos invadem casa e matam três em Salvador

SÃO PAULO - Três homens foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira, 3, no bairro de Fazenda Grande II, em Salvador. Vizinhos que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar, por volta das 3 horas. De acordo com a PM, cerca de cinco homens armados invadiram uma casa e atiraram contra as três pessoas que estavam no imóvel.

Dois deles morreram no local e o terceiro chegou a ser socorrido em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas, que tem idades entre 20 e 30 anos, são da mesma família. Os suspeitos fugiram e, até o começo desta manhã, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).