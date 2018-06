Bandidos invadem delegacia e roubam caixas eletrônicos no interior da Bahia

SÃO PAULO - Pelo menos oito homens fortemente armados invadiram a delegacia da cidade de Aracatu, perto de Brumado, na Bahia, e explodiram caixas eletrônicos de dois bancos, na madrugada deste domingo.

De acordo com a Polícia Militar, o bando se dividiu em dois grupos, sendo que um invadiu a delegacia e o outro foi assaltar os caixas eletrônicos, um do Bradesco e um do Banco do Brasil. Os bandidos encapuzados levaram uma grande quantia dos caixas, mas na fuga acabaram deixando par atrás cerca de R$ 100 mil. Ainda não há informação sobre o valor roubado. Na delegacia, eles dispararam vários tiros, mas ninguém se feriu. Pneus da viatura policial foram danificados.

Os criminosos começaram os ataques às 3 horas e, em menos de uma hora depois, eles fugiram. Na fuga, um morador do município foi feito refém e liberado minutos depois sem ferimentos.

Ninguém foi preso até o momento. Relatos de testemunhas apontam que o número de ladrões pode chegar a 15. Procurada, a polícia disse que tenta identificar os suspeitos. O caso está sendo investigado pela delegacia de Brumado.