Bandidos invadem fórum no Maranhão e jogam processos em rio

SÃO PAULO - O Fórum de Rosário, município localizado a 70 km da capital maranhense, foi invadido na madrugada do último domingo, 8. Segundo um funcionário do Fórum, Mauro Menezes de Castro, os criminosos coletaram diversos processos e jogaram no rio Itapecuru, que corre atrás do prédio.

Alguns processos foram retirados do rio e serão recuperados. Funcionários do Fórum realizam uma contagem dos documentos para saber se algum processo não foi perdido na água. Até a tarde desta segunda-feira, 9, a contagem ainda não havia sido finalizada.

Vários móveis foram danificados no Fórum, incluindo do gabinete da juíza, da sala de audiência, da secretaria e da cozinha.

Nesta tarde, a juíza de Rosário se reuniu com demais representantes da Justiça e da Polícia Militar para tratar sobre o caso. A delegada da cidade também esteve no prédio para realizar uma vistoria.