Bandidos invadem obra de presídio e roubam caminhão

O presídio está sendo construído em área rural, na margem da Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), que liga Votorantim a Piedade. Além do caminhão com a carga, os bandidos levaram celulares e radiocomunicadores das vítimas, e ainda duas máquinas elétricas usadas na obra.

Os vigilantes conseguiram se livrar das amarras e, por volta das 3h40, entraram em contato com o 40º Batalhão da Policia Militar do Interior, com sede na cidade. As vítimas contaram aos policiais que os homens usavam armas longas e cobriam o rosto com capuzes.

A PM entrou em contato por rádio com as bases da Polícia Rodoviária Estadual na região, mas o caminhão não foi localizado. O veículo não tinha rastreador. O valor da carga pode chegar a R$ 500 mil.

Até a tarde de hoje, nenhum dos autores do roubo tinha sido preso. O Centro de Detenção Provisória (CDP) Feminino de Votorantim deve ser entregue até outubro deste ano e terá capacidade para 768 detentas.