Bandidos invadem prédio na zona norte do Rio

Pelo menos dois homens armados invadiram e assaltaram um prédio de sete andares localizado na Rua General Roca, na Tijuca, zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, 16. A polícia não soube informar que objetos foram roubados. Ninguém foi detido até o momento. O caso será registrado no 19.ª Delegacia de Polícia.

Na terça-feira, 15, um prédio de luxo foi saqueado, no Leblon, na zona sul. Um dos quatro assaltantes entrou no condomínio porque estava uniformizado como um entregador dos Correios. Três apartamentos foram roubados. O carro de um morador foi usado na fuga. O caso foi registrado no 14.ª DP (Leblon).