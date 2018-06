Bandidos invadem sede da Receita Federal em Cuiabá

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cerca de seis assaltantes armados invadiram na madrugada desta terça-feira, 9, uma das dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá, no Mato Grosso.

Os bandidos renderam e amarraram dois vigilantes e três funcionários da manutenção que trabalhavam no momento e com maçaricos e outros equipamentos destruíram os caixas eletrônicos que havia no local.

O primeiro caixa foi arrombado e um segundo estava sendo violado, quando disparou o alarme. A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas no local, mas não encontrou sinais dos fugitivos.

Peritos da Polícia Federal estiveram na área, coletando possíveis vestígios do crime para perícias. Estima-se em R$ 30 mil o valor roubado.