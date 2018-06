Bandidos levam carro com menino dentro A professora Nancy do Monte dirigia seu Fiat Siena com o neto de 3 anos no banco de trás, ontem, no Rio, quando foi rendida por dois assaltantes na Tijuca, zona norte. Eles a retiraram do carro e o levaram com o menino dentro. Mais adiante, pararam para o garoto poder sair e fugiram. O caso remete à tragédia vivida pela família de João Hélio, de 6 anos, morto em fevereiro após ser arrastado e morto por bandidos que haviam rendido sua mãe.