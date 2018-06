Bandidos libertam reféns e fogem de prédio em Brasília Dois bandidos armados de revólver, com idades aproximadas de 23 e 29 anos, fugiram do escritório da empresa de saúde Amil, no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS) onde mantiveram cinco funcionários como reféns por mais de meia hora nesta quinta-feira, 1º. Os ladrões fugiram, aproveitando-se do labirinto de prédios interligados da área, antes da Polícia Militar cercar o local. As primeiras informações, davam conta de que quatro bandidos haviam invadido o prédio e negociavam com a polícia a liberação dos reféns. Os empregados, cuja identidade está sendo mantida em sigilo, foram amarrados e trancados no banheiro enquanto os bandidos faziam a limpa nas gavetas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram levados tíquetes de alimentação, broches de ouro, pequena quantia em dinheiro e outros pertences das vítimas. Uma das áreas mais policiadas da capital do País, o SCS fica a seis quilômetros do Palácio do Planalto. Um dos assaltantes estava com capacete de motoqueiro. Os dois foram filmados pelo circuito interno de TV e estão sendo procurados pela polícia. Texto atualizado às 19h18