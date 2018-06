Bandidos ''perdem'' retroescavadeira Cinco homens armados invadiram uma empresa de sinalização e fizeram 18 funcionários reféns por mais de seis horas em Parada de Taipas, zona norte de São Paulo, anteontem à noite. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha roubou placas de metal, um Palio preto e uma retroescavadeira, encontrada horas depois tombada ao lado de uma agência do Banco do Brasil, na zona norte. A polícia não soube informar se a retroescavadeira seria usada para invadir o banco e roubar caixas eletrônicos ou se ela caiu do caminhão.