Bandidos que faziam 2 sequestros são presos Quatro sequestradores foram presos anteontem à noite no cruzamento da Avenida Moreira Guimarães com a Avenida Aratãs, em Indianópolis, zona sul. Os criminosos realizavam dois sequestros ao mesmo tempo. Houve tiroteio com policiais e um bandido ficou ferido. As três vítimas foram libertadas. Eram 21 horas de quarta-feira quando três sequestradores renderam um casal num Fiat Palio na Avenida Eusébio Stevaux, em Jurubatuba. Os criminosos entraram no carro e levaram o casal para a Estrada do M?Boi Mirim, na zona sul. Anderson Gonsaga, de 30 anos, Gustavo Djaime Cardoso, de 23, e Otacílio Damião Ramos, de 18, deixaram o casal com dois comparsas e saíram com o carro das vítimas. O trio foi para a Avenida Indianópolis, onde rendeu dois homens e uma mulher num Golf. Os bandidos ficaram apenas com um dos reféns. Uma testemunha viu a ação e avisou a polícia, que localizou o carro e deu sinal para que o motorista parasse, mas ele acelerou. O Golf foi alcançado e um dos bandidos desceu atirando. Os policiais revidaram e acertaram Ramos no tórax. Ele foi levado ao Hospital Jabaquara, onde permanece internado sob escolta policial. Os comparsas foram levados ao 96º DP (Brooklin). "Durante o registro da ocorrência, uma mulher ligou para a delegacia dizendo que o filho estava sequestrado e que pediam R$ 30 mil para libertá-lo. Os policiais ligaram uma ocorrência a outra e perceberam que se tratava da mesma quadrilha", disse o delegado titular João Batista Araújo. Um dos sequestradores ligou para o comparsa Osmar Wilson Nunes da Silva, de 22 anos, e ordenou a libertação do casal. A polícia procura outros integrantes do bando.