Bandidos roubam caixa eletrônico em usina no interior de SP Um grupo de assaltantes armado com metralhadoras e fuzis assaltou e destruiu equipamentos e instalações de uma usina de cana de açúcar em Potirendaba, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. A quadrilha, composta por dez homens encapuzados, fez reféns os vigias e funcionários e roubaram cofres e dinheiro. Um caixa eletrônico foi arrastado com um cabo de aço e levado numa caminhonete da própria usina. Com um trator, o bando destruiu as paredes que davam acesso ao local.