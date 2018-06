Bandidos roubam carro da TV Bandeirantes Três bandidos foram presos após após usar um carro roubado, da TV Bandeirantes, em assalto no município de Cotia, na Grande São Paulo. Um dos presos é Fabiana Regina Pereira, que trabalhava no salão de beleza assaltado e é suspeita de fornecer informações aos comparsas. Por volta das 22h de ontem, motorista da emissora de TV parou para pedir informações no km 22 da Rodovia Raposo Tavares, já no município de Cotia. Três assaltantes, armados com uma pistola calibre 380, aproveitaram e dominaram o motorista Milton Paulo Lima, de 47 anos. Os bandidos invadiram o veículo, levando o motorista, que foi liberado 1 km depois, sem ferimentos. O trio seguiu então para o salão de beleza, localizado na Rua José Jorge, no Jardim São Paulo II. Lá, eles assaltaram a proprietária, Márcia Regina Araújo, de 38 anos, que teve de entregar jóias e a carteira, com cartões e documentos. Com a fuga dos assaltantes, a vítima avisou quatro guardas civis, que passavam em uma viatura. Os guardas começaram a caçar os criminosos. Um telefonema informou que o carro da emissora havia sido abandonado na altura do nº 70 da Estrada do Espigão, no Jardim Guerreiro. No local, uma testemunha disse aos guardas que o motorista do veículo havia deixado dois homens na casa nº 185 da Rua Felipe Pena, no bairro. Os guardas pediram apoio, e a residência, onde morava a manicure Fabiana, foi cercada, mas ela negou que houvesse alguém lá dentro. Após uma rápida revista os assaltantes foram encontrados; eles estavam escondidos nos fundos do imóvel, com a arma utilizada no crime e as jóias roubadas. Fabiana, seu namorado, Samuel da Silva Gala, de 20 anos, e Douglas José Falce Pereira, de 27, foram autuados em flagrante pelo delegado Márcio Baldi, no 1º Distrito Policial de Cotia. A Polícia procura agora um terceiro membro do bando, identificado apenas como Bruno, que teria dirigido o veículo até o local onde foi abandonado.