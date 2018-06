Bandidos roubam carro de delegado para assalto no Ceará

SÃO PAULO - Uma quadrilha composta por 10 homens invadiu uma agência bancária do Banco do Brasil, em Lavras da Mangabeira (CE), na madrugada de hoje. Segundo informações da polícia, o grupo chegou à agência por volta das 3 horas, usando dinamites para roubar os caixas eletrônicos. Com a explosão, o teto da agência caiu, assim como vários vidros foram quebrados, segundo a polícia.

Os bandidos saíram rapidamente da agência, levando várias caixas metálicas dos caixas eletrônicos, algumas delas vazias. Para a fuga, usaram uma caminhonete roubada de um delegado de outra cidade, segundo informações da polícia.

Na saída, houve troca de tiros com policiais militares que estavam na cidade para garantir a segurança durante as eleições. Não há informações sobre feridos. Eles seguiram em direção ao Estado da Paraíba. Até as 14h30 de hoje, ninguém havia sido preso.