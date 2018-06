Bandidos roubam carro e levam bebê por engano em Curitiba

SÃO PAULO - Um bebê de 3 meses foi levado junto com um veículo roubado na manhã desta terça-feira, 22, em Curitiba, e localizado cerca de uma hora depois. Segundo a Polícia Militar, por volta das 8h30, o veículo Zafira estava parado na Rua Siemens, no bairro Xaxim. A mãe do menino saiu do carro e entrou na residência para buscar algo.

Dois bandidos armados aproveitaram a ocasião e furtaram o veículo, sem perceber que a criança estava no banco de trás, em uma cadeirinha para bebê. A criança foi encontrada depois de uma hora, na calçada da Rua Omar Raimundo Pichete, no mesmo bairro. Segundo a PM, o carro ainda não foi encontrado e as buscas continuam.

Há cerca de uma semana, um caso semelhante ocorreu em São Paulo. Um ladrão aproveitou um momento de distração dos pais, entrou no carro e o levou. Não percebeu, no entanto, que a filha de 1 ano do casal estava no banco traseiro. No momento de desespero, o pai da menina perseguiu o criminoso, mas foi despistado. Logo depois, o bandido deixou o veículo com a criança numa rua da zona sul.