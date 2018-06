Bandidos são mortos em confronto com PM Três bandidos que mantinham um publicitário de 38 anos refém em um sequestro relâmpago morreram após suposta troca de tiros com a polícia na noite de anteontem, no Parque Interlagos, zona sul de SP. O trio era perseguido por PMs quando bateu o carro da vítima num poste. Os três acusados, que carregavam cinco armas, foram baleados no local. A vítima não se feriu. Douglas Oliveira Dias, de 22 anos, Leandro Abranches Cerqueira, de 29, e um comparsa sem documentos foram levados a hospitais, mas não resistiram.