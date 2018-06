Bandidos se rendem após fazer 4 reféns Depois de três horas de negociação com a polícia, dois assaltantes que mantinham quatro pessoas reféns num apartamento na Praia de Icaraí, bairro nobre de Niterói, Região Metropolitana do Rio, se renderam. Em busca de joias, Flavio de Souza Santos e Francisco da Conceição enganaram o porteiro e entraram, separadamente, no edifício.