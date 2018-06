Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico na zona leste de SP

SÃO PAULO - Bandidos tentaram arrombar, por volta das 3h15 desta madrugada de terça-feira, 3, um caixa eletrônico da rede Banco 24 Horas instalado no interior do açougue Sabor, localizado na Estrada da Barreira Grande, no Jardim Iva, região do Sapopemba, zona leste de São Paulo.

Bombeiros foram acionados para apagar o fogo que se iniciou na máquina possivelmente quando os criminosos cortavam o caixa com o uso de maçarico. Com as chamas foram de controle, bandidos resolveram abortar a ação e todos fugiram sem levar nada. O caso será registrado no 41º Distrito Policial, da Vila Rica.

Somente neste ano, na Capital e na Grande São Paulo, no período entre a noite e a madrugada, foram pelo menos 27 ataques a caixas eletrônicos dentro de agências ou em outros estabelecimentos, como postos de gasolina, açougues, farmácias e supermercados.

Foram 4 casos em janeiro, com nenhum bandido preso; outros quatro em fevereiro, com um criminoso detido; mais quatro casos em março, com um total de 11 ladrões detidos; e 14 casos em abril, com dois criminosos mortos em tiroteio com a PM.

As baixas de civis e policiais militares se deram em dois casos na capital paulista. Em 14 de abril, um policial militar foi morto por criminosos, armados de fuzis e em fuga, após a quadrilha explodir um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, na avenida do Cursino, região da Saúde, na zona sul de SP.

No dia 26, um motorista foi baleado por engano por policiais militares que trocavam tiros com bandidos após a quadrilha invadir o Ipê Clube, localizado na região do Ibirapuera, também na zona sul. Na ocasião, dois criminosos também morreram durante o tiroteio.

