Bandidos tentam assaltar coronel da PM no subúrbio do Rio

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida durante uma tentativa de assalto a um policial militar na noite de quarta-feira, no bairro de Cavalcante, no subúrbio do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, o comandante do Batalhão de Campanha da Polícia Militar no Complexo do Alemão, tenente-coronel Carlos Eduardo Ribeiro e Souza, voltava para casa, em um carro descaracterizado, por volta das 20 horas, quando o cabo que dirigia o veículo foi baleado na mão durante uma tentativa de assalto.

Ao menos 12 tiros atingiram o carro durante troca de tiros, segundo a PM. O comandante não ficou ferido. O cabo foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, e passa bem. Ninguém foi preso.