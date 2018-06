Bandidos tentam roubar caixa no Samu Sete bandidos armados com pistolas automáticas invadiram um posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para roubar um caixa eletrônico, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira. Uniformizado, o bando rendeu três vigias. Com a chegada de um carro da segurança, eles fugiram, sem levar dinheiro.