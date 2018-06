Bandidos usam dinamite para explodir cofre de pedágio no interior paulista

Cinco homens armados e encapuzados assaltaram um pedágio localizado no km 254 da rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Buri, no sudoeste do Estado de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 15. Os bandidos usaram uma banana de dinamite para estourar o cofre. Parte do dinheiro ficou queimada na explosão.

De acordo com a concessionária CCR SPVias, o assalto ocorreu por volta de 1h30. Os bandidos saíram de um matagal atrás do pedágio e renderam os funcionários da praça. Eles foram levados para o prédio da administração, onde fica o cofre.

A explosão destruiu a parede de concreto que protegia o cofre e queimou uma parte do dinheiro. Nenhum funcionário ficou ferido.

A ação durou pouco mais de dez minutos. Para fugir, os criminosos roubaram o carro de um usuário que passava pelo pedágio. O bando tomou a direção do Estado do Paraná. Conforme a assessoria de imprensa da concessionária, o veículo não passou pelo próximo pedágio, localizado em Itararé. No trecho, a rodovia não possui câmeras de vigilância.

O comando da Polícia Rodoviária Estadual pôs em alerta as bases na região, mas até as 15 horas não havia pista dos ladrões. O valor que havia no cofre e o total roubado não foram revelados. A Polícia Rodoviária estima o furto em cerca de R$ 15 mil. A explosão não afetou os sistemas elétricos e a praça de pedágio voltou a operar logo depois do assalto.

Durante o final de semana prolongado, a previsão de tráfego na rodovia era de 25 mil veículos.