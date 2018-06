Bando abandona na rua as telas roubadas

Os quadros roubados no domingo da casa de Ilde Maksoud - dois de Candido Portinari, um de Tarsila do Amaral e outro de Orlando Teruz - foram encontrados no final da noite de anteontem na Barra Funda (zona oeste da capital paulista). Segundo a polícia, as obras foram deixadas próximo de um portão da Rede Record, na Rua da Várzea, e funcionários da emissora foram avisados por uma ligação anônima do abandono. Ninguém foi preso. Ouça entrevista com Cláudio Maksoud e com o filho de Portinari As pinturas estavam embrulhadas em papel pardo, segundo o delegado seccional Dejar Gomes Neto, responsável pelo caso. No depoimento, um dos funcionários que as encontrou disse ter visto um Vectra passar pelo local, segundo o policial. Fitas do circuito fechado de TV da Record serão requisitadas pela polícia. O conjunto, avaliado em cerca de R$ 3,5 milhões, é formado por Cangaceiro e Retrato de Maria, de Portinari, Figura em Azul, de Tarsila, e Crucificação de Jesus, de Teruz. Não houve avarias, dizem a polícia e um membro da família Maksoud. Sem proteção, as pinturas foram levadas por policiais até a Delegacia Seccional Centro, nos Campos Elísios. Um parente de Ilde fez o reconhecimento das peças ontem pela manhã, afirmou Gomes Neto. Também foram apresentados 13 pacotes de bijuterias e dois relógios de pulso que, segundo a polícia, foram abandonados juntamente com as obras. "Várias peças estavam cortadas para verificar se eram folheadas ou se era ouro mesmo", afirmou Gomes Neto. JOIAS A polícia chegou a divulgar que o material apresentado na seccional ontem pela manhã era parte das joias roubadas no mesmo assalto - cujo valor não foi divulgado. A família, porém, confirmou serem bijuterias. Também não foram recuperados os cerca de R$ 2 mil em dólares que estavam no cofre. A polícia interpreta a devolução das obras como uma vitória da investigação. O delegado mantém a hipótese de que os bandidos entraram na casa em busca dos quadros. Questionado se os assaltantes não poderiam ter deixado as obras por não saber o que fazer com elas, Gomes afirmou serem "pessoas que sabiam o que estavam fazendo", pela forma como as telas foram retiradas da moldura e pelo fato de não terem sofrido danos. O policial levantou a hipótese de crime por encomenda. "Por causa da pressão da polícia, talvez quem tenha encomendado desistiu", disse. AS OBRAS RECUPERADAS Cangaceiro, de Candido Portinari (1956) Faz parte da emblemática série temática na carreira do artista, durante os anos 1950. Valor estimado: R$ 1,2 milhão Retrato de Maria, de Candido Portinari (1934) O artista segue o estilo de pintar olhos dos retratados como se fossem esculturas: pétreos, sem íris Valor estimado: R$ 300 mil Figura em Azul, de Tarsila do Amaral (1923) A obra, um autorretrato, é bem avaliada por ter sido criada logo após a Semana de 1922. Valor estimado: R$ 2 milhões