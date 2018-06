Bando armado mata cinco em Nova Iguaçu (RJ) Um bando armado executou cinco pessoas e deixou outros dois feridos, na noite de domingo, em quatro ruas diferentes, no bairro de Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com depoimentos de testemunhas, a chacina aconteceu por volta das 21h e os bandidos estavam todos vestido de preto, divididos em dois carros. Os assassinos já chegaram atirando. Policiais da delegacia de Comendador Soares, onde o caso foi registrado, investigarão se as vítimas têm ligação com o tráfico de drogas. Os dois sobreviventes foram levados para o posto de saúde de Guandu e depois transferidos para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio, onde estão internados sob proteção policial. O estado de saúde de ambos, que não tiveram os nomes divulgados, é grave. Os mortos são: Romualdo do Nascimento, de 33 anos, José Carlos Lopes, de 46, Carlos Ronildo Barbosa, de 39, Fábio, de 24, e os irmãos Flávio Silva de Oliveira, de 27 anos.