Bando esfaqueia presidente do TCE O presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), João Luiz Vargas, foi vítima de um assalto em sua residência, em São Sepé, a 262 km de Porto Alegre, no sábado. Os bandidos ainda o esfaquearam no abdome. Dois ladrões foram presos e outros dois fugiram. Vargas recebeu alta ontem do Hospital de Caridade de Santa Maria.