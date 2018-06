Bando explode banco, mas deixa cofre intacto no Pará

SÃO PAULO - Um grupo de assaltantes explodiu uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira, 20, em Bom Jesus do Tocantins, no Pará, quando tentava abrir o cofre do banco. Ninguém se feriu.

Os suspeitos estavam armados e invadiram o imóvel, por volta das 2h30. Em seguida, eles tentaram explodir o cofre. Segundo a Polícia Civil, devido a grande quantidade de explosivos, as paredes do prédio cederam, mas o cofre ficou intacto. Os bandidos fugiram sem levar nada. Até as 12 horas, nenhum suspeito havia sido preso.