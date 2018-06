Bando explode caixas automáticos no TRE do Paraná

SOROCABA - Um bando armado invadiu a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e usou explosivos para detonar três caixas bancários eletrônicos, na madrugada desta quarta-feira, 31, em Curitiba, capital do Estado. As explosões danificaram vidros e parte do teto do prédio desabou. Não houve danos a documentos do tribunal ou urnas eletrônicas.

De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam com um fuzil e renderam um vigilante. Após causar as explosões, eles fugiram com o dinheiro e com o colete balístico e o revólver do segurança. O valor roubado não foi informado. Até o fim da tarde, ninguém tinha sido preso. O caso está sendo tratado como simples roubo, já que foi afastada qualquer possibilidade de se tratar de crime com conotação política ou contra a Justiça Eleitoral como instituição.

Em nota de sua assessoria, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, repudiou o ataque e pediu empenho às autoridades paranaenses para identificar os responsáveis pelo crime. Segundo ele, é muito grave que ações criminosas atentem contra as instituições, por isso fato como esse merecem todo o repúdio da sociedade.

Ainda segundo a nota, em julho deste ano, o TRE do Rio Grande do Norte decidiu retirar caixas eletrônicos de sua sede depois dos ataques aos fóruns eleitorais de Natal e Parnamirim, alvo de disparos durante a madrugada. Os incidentes fizeram parte da onda de ataques em retaliação às medidas de segurança adotadas em penitenciárias do Estado.