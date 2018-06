Bando faz arrastão em bairro de São Gonçalo, no Rio

RIO - Bandidos fizeram um arrastão na madrugada desta segunda-feira, 18, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados, mas o bando conseguiu fugir. Na fuga em direção à comunidade do Pereirinha eles deixaram todos os pertences roubados para trás. As vítimas estavam na rua.

Até o momento, oito pessoas foram até a 73ª DP (Neves) registrar a ocorrência. No entanto, a estimativa é de que pelo menos 20 pessoas tenham sido vítimas dos roubos. A PM já tem fotos dos suspeitos para ajudar as vítimas a identificarem os assaltantes.