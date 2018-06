Bando faz arrastão em condomínio de luxo

SÃO PAULO - Armados de fuzis, carabinas e outras armas de grosso calibre, cerca de 20 homens realizaram um arrastão, no final da noite de segunda-feira, 11, no Condomínio Haras Pindorama I, localizado na altura do quilômetro 78 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no município de Cabreúva, interior paulista.

Rendido por ocupantes de dois veículos, o porteiro foi obrigado a permitir a entrada de outros dois veículos da quadrilha.

Não se sabe ainda o número de casas invadidas pelos criminosos, que teriam deixado o local por volta da 1 hora desta terça-feira, 12. Até as 5 horas, moradores de apenas duas casas haviam registrado boletim de ocorrência na delegacia central da cidade.

Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão do Interior (BPM/I), acionados pelas vítimas, os bandidos fugiram nos quatro veículos da quadrilha e em outros três, um Hyundai Tucson, um Honda Civic e um Toyota Corolla, de moradores, levando relógios, joias em geral, dinheiro, celulares, notebooks, TVs de LCD, aparelhos de som e outros eletroeletrônicos.

Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.