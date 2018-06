Bando furta R$ 250 mil de DJ Marlboro Por volta das 23h30 de anteontem, foi furtado um cofre com cerca de R$ 250 mil do apartamento de Fernando Luís Mattos da Matta, o DJ Marlboro, na Barra da Tijuca, no Rio. Pioneiro do funk carioca, ele fazia show em Foz do Iguaçu, quando criminosos chegaram ao prédio e, dizendo que tinham ido buscar brindes, conseguiram autorização para subir e abriram o imóvel com cópia da chave. Ao depor, o DJ disse desconfiar de que o crime foi premeditado por alguém próximo, que freqüentava sua casa. Nada mais foi furtado.