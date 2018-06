Bando furta verba de comida de mesários

Assaltantes arrombaram um cartório eleitoral de Goiana, em Pernambuco, na madrugada de domingo, e levaram R$ 13.320, valor que seria gasto com a alimentação dos mesários de duas zonas eleitorais do município. Lixas de ferro e arames foram usados para abrir o cadeado da porta do cartório. Servidores do TRE de Pernambuco custearam a alimentação dos trabalhadores prejudicados: foram arrecados cerca de R$ 10 mil. O caso será investigado pela Polícia Federal.