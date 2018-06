Bando invade casa no Morumbi e faz reféns Quatro assaltantes invadiram, na manhã de ontem, uma mansão no Morumbi e fizeram seis reféns. A polícia foi acionada, prendeu três bandidos e libertou os reféns. Para invadir a residência, os bandidos mataram o cão de guarda da família. Com eles, foram encontradas três armas, dólares, relógios e joias das vítimas. O quarto integrante da quadrilha segue foragido.