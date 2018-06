Bando invade empresa para roubar caixas eletrônicos na zona sul de SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um bando armado invadiu, por volta das 21 horas de domingo, 3, a empresa Keepers do Brasil, localizada na Rua Vemag, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Bandidos entraram para roubar os dois caixas eletrônicos de dentro da empresa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que cerca de 20 homens entraram no local, cortaram a carcaça de dois caixas do banco Santander e levaram o cofre de um deles. Até a 1 hora ninguém havia sido preso. O caso foi encaminhado ao 56ºDP.