Bando invade posto fiscal e leva R$ 25 mil na Paraíba

SÃO PAULO - Seis homens encapuzados e armados com pistolas roubaram R$ 25.200,00 no município de Alcantil, interior da Paraíba, na madrugada desta quarta-feira, 31.

Por volta da 1h, o grupo entrou no local e rendeu a atendente do posto, uma mulher de 38 anos. Eles anunciaram o roubo e a obrigaram a abrir o cofre. Havia cinco funcionários no estabelecimento no momento do assalto. Além de levar a quantia do cofre, o bando ainda roubou uma aparelho celular, uma carteira com documentos pessoais e R$ 150,00 das vítimas. Os bandidos não levaram a arma do vigia.

Na fuga, os suspeitos quebraram as portas e as vidraças do posto. Depois, eles fugiram em um carro em direção ao Estado de Pernambuco.

O vigia do local entrou em contato com a Polícia Militar, que enviou agentes do 2º BPM para o Posto Fiscal. Os policiais realizaram buscas na região com o intuito de localizar os assaltantes. O policiamento das cidades próximas como Boqueirão foram alertadas sobre a ocorrência. Até o momento, nenhum dos criminosos foi encontrado.