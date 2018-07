Bando invade prédio e assalta apartamentos em SP Em uma ação ousada, 15 homens armados de pistolas e metralhadoras fizeram moradores de um prédio de classe média alta reféns durante três horas e roubaram objetos de quase todos os apartamentos. Até as 19 horas desta quarta-feira, ninguém havia sido preso. O arrastão aconteceu às 18h30 desta terça-feira em um edifício de nove andares, na Rua Francisco Marcondes Vieira, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Em cinco dos apartamentos moram pessoas da mesma família. Os assaltantes só não entraram na cobertura, que está desocupada, e no 7.º andar, cujo morador está viajando. Um dos homens dominou o porteiro, enquanto o restante da quadrilha entrava no prédio em uma Fiorino, tipo baú, e em um outro veículo. Os bandidos obrigaram o funcionário a fechar os portões e ficaram na garagem à espera dos moradores.