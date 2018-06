Bando invade prédio em Pinheiros, agride e rouba

A Polícia Civil continua sem pistas dos sete assaltantes que roubaram dois dos oito apartamentos do Edifício Jataí, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na noite de anteontem. Dois moradores foram agredidos a coronhadas e tiveram de ser medicados. Os ladrões levaram joias, dinheiro, documentos, produtos eletroeletrônicos e a chave de um carro das vítimas. Os assaltantes conseguiram entrar no prédio às 19h30, após abordar uma moradora na rua, uma arquiteta de 62 anos. Ela foi atacada por três ladrões. Os criminosos entraram no seu Honda Fit e exigiram o controle da garagem. Eles abriram o portão para quatro parceiros entrarem em outro veículo. No prédio, os sete bandidos pegaram o elevador social e foram ao apartamento da arquiteta. Ela e o marido de 72 anos foram obrigados a ficar sentados, com a cabeça baixa, enquanto os bandidos recolhiam objetos. Três ladrões pegaram novamente o elevador e foram para outro andar. Eles ficaram trancados por causa de um defeito na fechadura. O dono de um apartamento, um engenheiro de 55 anos, sem saber que o trio era assaltante, destravou a porta. Foi rendido e agredido com coronhadas. A vítima levou os criminosos ao seu apartamento. Outro morador do andar de baixo, de 57 anos, percebeu a movimentação e foi ao imóvel do vizinho saber se estava tudo bem. Ele também foi dominado e agredido. Foram roubados dos apartamentos 2 passaportes, 2 câmeras digitais, 2 CPUs, 2 laptops, anel de ouro, corrente de ouro, aliança de brilhante, 2 celulares, 4 relógios de pulso, US$ 4 mil e a chave do Honda Fit. Na saída do prédio, na Rua Pedro de Souza Campos Filho, os ladrões efetuaram disparos. Ninguém foi baleado. O engenheiro foi atendido no Hospital Albert Einstein. O outro vizinho foi socorrido no Hospital Oswaldo Cruz. Segundo a Polícia Civil, o Edifício Jataí tem circuito interno de TV, mas o equipamento estava quebrado. O arrastão ao edifício, o décimo do ano na capital, foi registrado no 14º DP (Pinheiros). A polícia apura se câmeras de segurança dos prédios vizinhos gravaram a saída do bando.