Bando leva caixa do Bradesco em SP Um grupo de pelo menos 10 homens, alguns deles armados, roubou um caixa eletrônico do Bradesco do interior de um posto de combustível Ipiranga, localizada na Avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo. Uma testemunha disse que o bando colocou o caixa, que pesa cerca de 500 quilos, em uma perua Towner branca. Parte da quadilha fugiu na van e outra em um carro não identificado. Nenhum bandido foi preso.