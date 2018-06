Bando leva caixa eletrônico de agência bancária Por volta das 3h30 desta madrugada de quinta-feira, um bando formado por pelo menos 8 homens conseguiu levar um caixa eletrônico da agência do Unibanco localizada na Avenida São Lucas, no Parque São Lucas, zona leste da capital paulista. No momento em que policiais militares da 3ª Companhia do 21º Batalhão chegaram na agência, após serem alertados pelo sistema de monitoramento de segurança do banco, os criminosos já haviam fugido em três carros, entre estes uma picape Fiat Fiorino branca, na qual colocaram o caixa, que pesa cerca de 500 quilos. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas. Ninguém foi preso.