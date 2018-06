Bando leva R$ 300 mil de banco em Minas Gerais

Três suspeitos assaltaram uma agência do Banco do Brasil, localizada dentro do campus da Universidade Federal de Alfenas, em Minas, na manhã desta terça-feira, 05, levando cerca de R$ 300 mil, segundo informações da polícia militar. Segundo os funcionários do banco e testemunhas, por volta das 10h30, logo após o veículo da empresa Prossegur deixar no local R$ 250 mil para abastecer os caixas eletrônicos, três homens armados com pistolas, todos trajando roupas sociais, invadiram o banco. De acordo com a PM, quando os funcionários da Prossegur faziam o abastecimento do dinheiro nos caixas eletrônicos, o funcionário foi dominado por um indivíduo, que apanhou todo o dinheiro, e em seguida entrou em outro cômodo da agência onde havia um cofre aberto. Foi retirado o restante do dinheiro, aproximadamente R$ 30 mil, que estava na gaveta do caixa. Um outro suspeito ficou na porta com uma arma na mão e o terceiro indivíduo entrou na agência e dominou o vigia, retirando um revólver cal.38, carregado com cinco balas. Os clientes do banco foram trancados em um cômodo. Segundo a PM, os bandidos conseguiram fugir. O posto bancário não possui sistema de vigilância e a polícia ainda não tem pistas dos ladrões.