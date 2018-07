Bando mantém reféns em loja de celulares em Belém Três assaltantes mantêm três pessoas reféns dentro de uma loja de aparelhos celulares em Belém do Pará, esta manhã. A ação começou quando a quadrilha composta de oito integrantes tentou assaltar um carro-forte, pouco depois das 9h da manhã. Os seguranças da empresa Bertillon foram rendidos pelos assaltantes, que seriam oito no total. Guardas municipais que estavam na rua começaram a atirar e o pânico se estabeleceu entre os pedestres. Os bandidos reagiram, e um deles foi atingido. Na fuga pelas ruas, um dos assaltantes subiu em um ônibus, mas foi morto a tiros pela PM. Um terceiro homem foi ferido na barriga e dominado. Três bandidos invadiram a loja de aparelhos celulares. Os policiais começaram a dialogar com os bandidos, afirmando que irão garantir a segurança deles se os reféns forem libertados. Os assaltantes ameaçam matar funcionários e clientes, afirmando que não irão se entregar.