Bando obriga pedestres a assaltar bingo em SP Nem os pedestres que passavam pela Rua Maturi, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, foram poupados quando uma quadrilha resolveu assaltar um bingo clandestino, localizado na altura do número 117. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, as quatro pessoas foram rendidas na noite de segunda-feira por homens armados. ELas foram obrigadas a entrar no imóvel, que no momento da invasão estava fechado.