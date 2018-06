Bando provoca blecaute em Macaúbas e rouba caixa eletrônico

SALVADOR - A população de Macaúbas (BA), cidade de 50 mil habitantes localizada 682 quilômetros a oeste de Salvador, viveu uma madrugada de terror nesta quarta-feira, 12. Um bando de 15 a 20 assaltantes causou um blecaute na cidade e atirou a esmo pelas ruas do centro para assaltar uma agência do Banco do Brasil. Os criminosos atacaram o batalhão da Polícia Militar e a delegacia e cercaram as casas do comandante da PM na cidade e do gerente do banco. Tanto o batalhão quanto uma viatura utilizada pelos policiais da cidade foram atingidas várias vezes. Apesar da violência do ataque, não foram registrados feridos.

O crime ocorreu entre 1h30 e 2 horas desta quarta-feira, 12. Segundo relatos de moradores, uma explosão antecedeu o blecaute e logo foi visto um grande movimento de veículos pelo centro e muitos disparos. Minutos depois, outra grande explosão foi ouvida - da bomba usada para arrombar os caixas eletrônicos. Com o impacto, vidraças dos imóveis vizinhos se quebraras e paredes sofreram rachaduras.

O grupo deixou a cidade rapidamente, com o dinheiro roubado. Não foi divulgado o montade levado pelos criminosos.

O fornecimento de energia elétrica só foi restabelecido às 5 horas.