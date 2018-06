Bando rende PMs para assaltar banco Oito homens armados assaltaram ontem uma agência do Banco do Brasil em Mutuípe (BA), a 241 km de Salvador. Segundo testemunhas, o grupo rendeu três PMs e foi com eles até o banco. O valor roubado não foi informado. Não houve feridos e ninguém foi preso. Os policiais foram liberados na BR-420, a 20 km da cidade.