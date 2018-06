Bando rende vigias e saqueia indústria em Mairinque Cinco homens armados renderam os seguranças e saquearam toda a produção de uma indústria de rodas de liga leve, em Mairinque, na região de Sorocaba. Os bandidos usaram um caminhão da empresa para fugir com 1.200 rodas, 200 lingotes de alumínio, 50 cestas básicas e dezenas de uniformes usados pelos funcionários. Os ladrões permaneceram 10 horas no interior da fábrica: o assalto começou às 15 horas de domingo e só terminou por volta da 1 hora da madrugada desta segunda-feira, 26. Eles obrigaram os seis vigias a carregar todo o material no caminhão. Antes da fuga, os funcionários foram amarrados e trancados no almoxarifado. Eles foram libertados de manhã, quando começou o expediente. A fábrica fica no distrito industrial da cidade e não tinha sistema de alarme. A Polícia Civil espera descobrir os receptadores da carga roubada.